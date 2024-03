Volta Redonda terá reforço de mais 75 policiais militares nas ruas

Profissionais serão incorporados à segunda etapa do Proeis, totalizando 215 agentes. Contingente passará por capacitação nos próximos dias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), está recrutando policiais militares para participar do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança Pública). Serão mais 75 agentes incorporados na segunda etapa do programa, que funciona desde o ano passado no município. Com o reforço, serão 215 policiais militares à disposição do Proeis.

Os agentes interessados em participar da segunda etapa do Proeis devem se inscrever até quinta-feira (7) na sede da Semop, na Ilha São João. As vagas são limitadas a 25 voluntários por dia e serão abertas a partir das 8h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3340-2290.

O projeto se baseia nas abordagens, criando um elo de proximidade com a população – o que também auxilia no policiamento ostensivo. Os policiais que se inscreverem passarão por uma capacitação para estarem aptos para executarem o serviço do Proeis a partir do próximo dia 12. Esses PMs receberão instruções para exercerem o policiamento de proximidade.

Policiamento mais que dobrará

A ampliação do contingente policial ocorre por meio da expansão do Sistema Integrado de Segurança, que funciona com a atuação de policiais militares e guardas municipais em conjunto. Com isso, o policiamento em Volta Redonda mais que dobrará. Atualmente são duas viaturas do projeto, que contarão com o reforço de mais cinco veículos, totalizando sete.

O objetivo, segundo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, é promover uma polícia cidadã, para que a população possa ter confiança nos policiais, participando ativamente das ações de segurança pública – inclusive denunciando os atos ilícitos.

“Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Estamos levando o Proeis, junto com a nossa Guarda Municipal, a todos os bairros e ampliando o número de viaturas. Nós não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que pode municiar as forças de segurança com informações. É com essa parceria que nós vamos fazer de Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura e melhor para se viver”, disse Luiz Henrique.