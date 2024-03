Novos agentes serão admitidos a partir do dia 1º de abril. Convocação é mais uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para reforçar a segurança pública na cidade

Candidatos aprovados no último concurso público realizado em 2018 para integrar os quadros da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) se apresentaram nesta quarta-feira, dia 6, no auditório da prefeitura. Quarenta e seis aprovados e remanescentes do cadastro de reserva foram convocados e 33 comparecerem. A convocação é mais uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para reforçar a segurança pública de Volta Redonda.

O grupo foi recepcionado por funcionários do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), da Secretaria Municipal de Administração (SMA), da GMVR e Semop. Eles receberam orientações gerais sobre o processo de admissão, previsto para ocorrer no dia 1º de abril. Após ingressaram na GMVR, os novos agentes serão preparados e treinados de acordo com a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, deu as boas-vindas ao grupo e destacou a expectativa com a chegada dos novos agentes.

“O que nós precisamos é ter pessoas com aptidão para a atividade que será desenvolvida. Temos que ter alegria em resolver o problema dos outros. Estamos aqui para gerar uma segurança de proximidade. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Porque nós não conseguimos ter uma viatura, um guarda ou um policial em cada esquina. Então nós temos que ter a ajuda das pessoas de bem. Elas têm que ser nossas aliadas. Que vocês venham para fazer a diferença. Sejam muito bem-vindos”, disse Luiz Henrique.

O comandante da GMVR, Silvano de Paula, disse que a chegada dos novos guardas municipais visa melhorar ainda mais o serviço oferecido à população de Volta Redonda.

“A Guarda Municipal é hoje um importante instrumento de segurança que ocupa um papel importantíssimo na garantia da ordem e segurança do cidadão volta-redondense. Que vocês venham para fazer a diferença, porque há uma grande demanda e sem o agente público não é possível fazer segurança”, disse Silvano.

Nilson Custódio Junior, de 27 anos, trabalha como motorista de aplicativo e disse que aguardava ansioso para ser convocado. “O sentimento é de muita alegria, vitória, um sentimento de conquista mesmo. A expectativa é de muito trabalho, esforço e dedicação. Vamos iniciar o curso de formação, no qual espero aprender muito para exercer um bom trabalho na cidade e fazer a proteção dos cidadãos”, afirmou Nilson.

Também convocada, Helem de Lima de Souza disse que a expectativa é alta para poder contribuir com o trabalho da Guarda Municipal de Volta Redonda.

“Hoje eu estou muito feliz. As expectativas estavam altas desde que recebemos a convocação. Estamos à disposição para poder somar com a Guarda Municipal de Volta Redonda. Eu gosto muito da área da segurança, tenho alguns cursos de formação em segurança privada, os quais acredito que possam me ajudar, mas também espero aprender muito com todos da Guarda Municipal de Volta Redonda”, disse.