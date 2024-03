Matheus Victor Santana de Carvalho, de 25 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (6), na Rua Amélia Furtado do Vale, no bairro Vale do Paraíba, em Barra Mansa.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou já encontrou o jovem sem vida. Foram encontradas cápsulas de munição de calibre 9mm. Uma perícia está sendo realizada no local.