Chuvas causam deslizamento e queda de árvore em Angra

Apesar do acumulado de chuva de 116 mm, não foram registradas vítimas ou desalojados; Defesa Civil enviou mensagens preventivas sobre o mau tempo

Angra dos Reis registrou fortes chuvas na noite de terça-feira, 5 de março. Com um acumulado de 116 mm em 24h, o temporal causou um deslizamento de encosta no Morro do Carmo, motivado por escavação para futura obra numa casa que teve que ser interditada, e a queda de uma árvore no Belém, já retirada pelos profissionais da Defesa Civil, que segue em estado de atenção.

Por conta de uma enxurrada que passou por dentro de uma residência no Encruzo da Enseada, a Defesa Civil precisou vistoriar a casa, que foi invadida por lama e água – não houve necessidade de interdição do imóvel. Não foram registrados feridos, desalojados ou desabrigados em todo o município.

Equipes de emergência da Defesa Civil efetuaram vistorias nos rios da Japuiba, Pontal, Ariró, Santa Rita do Bracuí e Bracuí, com este último registrando transbordo em pontos que passam por obras de melhorias.

A Defesa Civil enviou mensagem de aviso meteorológicos à população inscrita no sistema de alerta e alarme às 15h de terça-feira, 6, sobre a possibilidade de chuva. Mais tarde, às 19h40, uma nova mensagem avisou sobre os altos indicies pluviométricos detectados no município.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de que as chuvas se estendam pelos próximos dias. Por conta disso, a situação segue sendo monitorada e todos devem ficar atentos aos canais oficiais da Prefeitura de Angra e às orientações que poderão ser transmitidas caso necessário. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones 199 / (24) 3365-4588.

CADASTRAMENTO PARA RECEBER INFORMAÇÕES DA PREFEITURA

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.