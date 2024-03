Corpo de aposentado desaparecido é encontrado em Resende

O corpo de Aroldo Ribeiro de Paiva, de 61 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (6), na estrada que liga Fumaça a Jacuba, em Resende, a 1 km onde o seu carro, o Hyundai HB20 prata, foi localizado, no último sábado (2), em uma propriedade rural. Aroldo, que era morador de Volta Redonda, estava desaparecido desde a última sexta-feira (1º).

A confirmação da identidade foi feita pelo filho do aposentado, Vinícius Claro de Paiva, de 34 anos, com quem o idoso conversou por telefone na sexta-feira (1º) dizendo que iria a um velório em Barra Mansa, no sábado.

Ele chegou a comparecer no local, mas não foi ao sepultamento, que aconteceu em Porto Real. Na segunda-feira (4), donos de um sítio entraram em contato com a família informando sobre o carro encontrado, o que fez Vinícius abrir um boletim na delegacia da cidade registrando o desaparecimento do pai.

Uma perícia será feita no local. Ainda não há informações sobre as causas da morte do aposentado, mas não foram encontradas marcas de violência.