Um idoso que estava desaparecido em Barra do Piraí foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (6) no Rio Paraíba do Sul. Sulino Marconi dos Santos, de 75 anos, não era visto desde quando havia saído para caminhar, na manhã de segunda-feira (4), na Beira-Rio do bairro Morada do Vale.

Uma sobrinha de Sulino confirmou a informação ao jornal. O corpo foi encontrado no bairro São Francisco, próximo à Ilha da Fantasia, e já foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. As causas da morte de Sulino ainda são desconhecidas. O idoso era morador do Cerâmica União.

O Corpo de Bombeiros informou que outro cadáver foi encontrado na cidade, no início da tarde, em um lago que passa pela BR-393 (Lúcio Meira), na altura do bairro Boa Vista da Barra. Não há informações sobre a identidade do morto.

Pela manhã, o corpo de Aroldo Ribeiro de Paiva, de 61 anos, morador de Volta Redonda, foi encontrado em Resende. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (1º) após sair para um velório em Barra Mansa.