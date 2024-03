Deputado protocolou ofício ao órgão no fim do mês de fevereiro após verificar aumentos abusivos

Após o deputado estadual Jari Oliveira (PSB) encaminhar ofício ao Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) para questionar realinhamentos e reajustes das tarifas de linhas de ônibus intermunicipais, no fim do mês de fevereiro, o órgão informou que houve redução nos aumentos que estavam abusivos.

“Reconheço que o Detro visou atender o nosso pedido e, realmente, com os novos valores o impacto no orçamento das pessoas que utilizam o transporte público intermunicipal no Sul Fluminense foi reduzido. Porém, não posso chancelar reajustes acima da inflação, como ainda ocorre em algumas linhas”, afirmou Jari, reforçando que a população não pode pagar caro por um serviço de péssima qualidade.

“O Detro alega que para resolver, definitivamente, os problemas que envolvem o transporte público é necessária a licitação para prestação do serviço, que deve ser publicada até o próximo mês de agosto. Vou seguir acompanhando, pois a minha luta por um transporte público de qualidade, que atenda a população com eficiência, vem desde os mandatos como vereador de Volta Redonda. E a necessidade de uma licitação para o sistema de transporte sempre foi defendida por mim no legislativo”, lembrou o deputado Jari.

Revisão dos reajustes reduziram valores das tarifas

No caso da linha que liga Barra Mansa ao distrito de Valença, Santa Isabel do Rio Preto, passando por Volta Redonda, a tarifa passava de R$ 11,60 para R$ 19,75, agora ficou em R$ 13,50. Em outro exemplo, a linha Barra Mansa-Volta Redonda, que passa pelo distrito Nossa Senhora do Amparo, é dividida em duas seções e também apresentava aumento abusivo na tarifa. O trecho Barra Mansa-Amparo custava R$ 6,35 e tinha passado para R$ 9,30, e o percurso Amparo-Volta Redonda, que era R$ 5,70 tinha passado a custar 7,95. Agora, as duas seções ficaram em R$ 6,90.

Outros trechos também tiveram redução do reajuste: P720 Cerâmica União – Pc. C Branco – R$ 4,60; P721 Cerâmica União – Pc. (Via Aterrado) – R$ 4,60; P190 Volta Redonda – Barra Mansa (Via 33) – R$ 5,40; P195 Volta Redonda – Barra Mansa – R$ 5,40; P200 Volta Redonda – Barra Mansa – R$ 5,40; P207 Volta Redonda – Barra Mansa (Via C. Branco) – R$ 5,40; P730 Santo Agostinho (VR) – Vila Maria (BM) – R$ 6,55; e P735 Volta Redonda – Santa Clara – R$ 6,55.

Outras ações do deputado visam transporte de qualidade a preço justo

Ainda no final de fevereiro, o deputado Jari apresentou na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) Projeto de Lei para dar transparência à composição das tarifas dos serviços públicos estaduais. A proposta obriga o governo a manter um site com informações claras sobre como é definido e quais os critérios usados para chegar ao valor cobrado da população pelos órgãos e concessionárias prestadores dos serviços públicos no estado. Além disso, o projeto de Jari prevê a realização de audiência pública antes de qualquer processo de revisão dessas tarifas.

Bilhete Único Intermunicipal (BUI) – A implantação do Bilhete Único Intermunicipal é uma forma de reduzir o custo da população com o transporte. A proposta apresentada por Jari na Alerj, em novembro passado, altera a Lei 5.628 de 29 de dezembro de 2009, que abrange somente a região Metropolitana, para incluir a região Médio Paraíba, com os 12 municípios: Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

“Nossa região é um dinâmico Polo Industrial do Estado do Rio de Janeiro, que emprega trabalhadores de diferentes municípios, assim como o setor de serviços e comércio. Também possui grande número de estudantes universitários, o que justifica a implantação do BUI”, falou o deputado.