O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia, divulga nesta quarta-feira (06), um cartaz a fim de obter informações que possam levar ao paradeiro do fisioterapeuta resendense, Raphael Primo Balieiro Diniz Menandro, de 36 anos, morador do bairro Elite, em Resende, está desaparecido desde a última sexta-feira (01).

Rafinha, como é conhecido, saiu de sua casa localizada no bairro Elite, em Resende, na sexta-feira, por volta das 19h30min, dirigindo o VW Gol, de cor preta, placa KRV9E42. Ele vestia bermuda branca e blusa cinza escura.

Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela Delegacia de Polícia de Resende, indicaram que veículo passou no sábado (2) em Barra Mansa por volta das 10 horas da manhã, e por volta do meio dia, o veículo foi captado nas proximidades da Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.

Familiares informaram que Raphael nunca saiu de casa sem deixar de dizer para onde ia e muito menos ficar muito tempo sem dar notícias.

Quem tiver informações sobre a localização de Raphael Primo, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Ou enviar uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 +5(21) 98849-6254.

O anonimato é garantido.