Minicidade do Trânsito de Volta Redonda é reinaugurada

Abertura do espaço na Ilha São João contou com a presença de 50 alunos da rede pública municipal. Projeto oferece orientações e ensinamentos sobre o trânsito

A Minicidade do Trânsito, espaço localizado no interior da Ilha São João, em Volta Redonda, foi reinaugurada nesta quarta-feira (6). O objetivo é que crianças e adolescentes da cidade recebam, de forma lúdica, orientações e ensinamentos sobre leis, placas e sinalizações de trânsito. A reativação contou com atividades em dois turnos – manhã e tarde – e a presença de 50 alunos da Escola Municipal Campos Costa, no bairro Santo Agostinho.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e conta as parcerias das secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e Educação (SME).

“Tenho certeza que essas crianças serão multiplicadoras de informações e boas práticas, podendo no final das atividades na Minicidade dividir o que aprenderam com os pais, familiares e amigos. Parabenizo a todos da Semop e das secretarias parceiras por desenvolverem com competência mais um projeto. Não tenho dúvidas que estamos colaborando para um trânsito mais seguro e para um futuro melhor em nossa cidade”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Luiz Henrique frisou que a reativação da Minicidade do Trânsito integra uma ação maior da Semop, o “Cidadão em Construção” que também conta com a realização do projeto “Guarda Mirim”.

“A expectativa é que somente com o Minicidade do Trânsito, 100 crianças passem pelo local por semana. Em breve, a partir da segunda quinzena de abril, vamos dobrar essa capacidade”, completou o secretário.

Aprendendo brincando

A pequena Rebeca, de 7 anos, aprovou as atividades da Minicidade do Trânsito. “Eu achei um máximo, super divertido. Eu aprendi hoje que quando você passar pela rua tem que olhar para os dois lados e também não pode brincar na rua, porque é muito perigoso”, disse.

A professora Danielle de Jesus Silva elogiou a iniciativa da Semop, destacando a importância da formação cidadã, com as crianças crescendo sabendo respeitar um ao outro, principalmente no trânsito.

“Acho muito importante até porque essa questão de segurança no trânsito, prevenção de acidentes, maneira de se comportar, está presente no nosso planejamento do 2º Ano. Eles ficam super felizes de serem convidados, saírem um pouquinho da escola, conhecer outros lugares. Então é uma experiência super positiva”, concluiu Danielle.