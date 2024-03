A pedido do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, a equipe da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro ( Agenersa), esteve no município para fiscalizar a interrupção do abastecimento e as condições da qualidade da água na cidade nesta quarta-feira, 06. A ação foi acompanhada pelo secretário do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira e o Gerente de operações, Gustavo Dias.

Os agentes da Agenersa compareceram até a Estação de Tratamento de Água (ETA), onde foi constatado que o motivo para a interrupção e coloração escura da água que chegou aos lares, foi devido a um erro operacional, desencadeado pelo defeito da válvula do decantador, equipamento que é projetado para diminuir a turbidez da água presente na forma de sólidos em suspensão.

A equipe destacou que o problema foi observado ainda na noite de ontem e por volta da zero hora o abastecimento foi imediatamente interrompido. O grupo mapeou a localidade atendida pela rede e já contratou uma empresa que será a responsável pela limpeza das caixas d ‘água , além de visitarem as residências afetadas. Os moradores terão descontos nas cobranças do mês de abril e não serão lesados.

Também será montado e encaminhado um relatório para a Câmara de Saneamento da Agenersa que logo após, seguirá para a presidência da instituição, onde normalmente será instaurado um processo.

Até a madrugada será finalizada a limpeza e o abastecimento totalmente retomado.