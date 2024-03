PRF recupera motor de veículo furtado na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização de veículos, na noite de terça-feira (5), no km 324 da Via Dutra, sentido Rio, em Itatiaia, quando abordaram uma caminhonete Nissan Frontier, com placas de Itaquaquecetuba/SP, tendo como ocupante um casal.

Durante a abordagem, foi verificado que na carroceria da caminhonete era transportado um motor de veículo. Questionado, o condutor de 57 anos informou ser proprietário de uma revenda de veículos e que havia comprado o motor para um veículo de sua loja. Ao ser solicitada a nota fiscal do motor transportado, o homem alegou que iriam lhe enviar no dia seguinte e que havia adquirido com um conhecido que é dono de um ferro-velho em São Paulo, com quem costuma comprar peças de automóveis. Ele disse ainda que havia pago R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo motor.

Ao ser realizada inspeção no motor transportado foi constatado pertencer a um veículo Hyundai, com placas de Guarulhos/SP, com registro de furto em 14/08/2023, no município de São Paulo.

O condutor foi detido por receptação de produto furtado e levado para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis, onde foi registrada também a recuperação do motor.

Em uma consulta rápida pela Internet foi verificado que o preço do motor recuperado gira em torno de R$ 7.500,00.