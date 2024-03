VR: Homem é detido por suspeita de furto no bairro Aterrado

Um homem de 30 anos foi detido por suspeita de furto no fim da manhã desta quarta-feira (6) no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Ele foi encontrado pela Polícia Militar na Rua Neme Felipe após os agentes receberem informações em um grupo de comerciantes do bairro.

De acordo com a PM, ele furtou duas mangueiras de uma loja na Avenida Paulo de Frontin e foi flagrado com o material levado.

O suspeito foi levado à delegacia. Ainda não há informações sobre como ficou sua situação. (Foto: PM/Divulgação)