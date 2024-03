A Concessionária K-Infra alerta aos motoristas para aumento no tempo de espera na passagem pelo desvio provisório do KM 258 da BR-393, em Barra do Piraí, RJ. O local opera no sistema Pare e Siga desde o último sábado (2) e, a partir desta quinta-feira (07), terá episódios de interrupção na circulação de veículos por em média 40 minutos. A medida afeta ambos os sentidos da rodovia e ocorre para permitir a passagem de equipamentos que estão sendo utilizados na reconstrução definitiva do trecho afetado por uma tromba d’água.

Esse tempo maior de PARE não ocorrerá a todo momento, sendo aplicado de acordo com as necessidades das atividades no local. Para diminuir os transtornos, a sinalização no local foi reforçada e equipes estão disponíveis para orientar sobre as alternativas de desvio. É recomendado atenção às orientações e ajuste dos itinerários conforme necessário.

Rotas alternativas:

Para veículos de passeio

· Sentido São Paulo: Acessar Barra do Piraí nos km 252 ou 255, retornando à BR-393 no km 259;

· Sentido Barra do Piraí partindo de Volta Redonda: Acessar Barra do Piraí no km 259 da BR-393.

Para carretas e caminhões com mais de 2 eixos:

· Sentido Nordeste partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-101;

· Sentido Três Rios partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-040;

· Sentido São Paulo partindo de Três Rios: Seguir pela BR-040 sentido Petrópolis e, depois, pela Dutra.

Os motoristas de caminhões, carretas e demais veículos pesados devem ficar alertas sobre a proibição de circulação de veículos de carga pesada no perímetro urbano de Barra do Piraí, salvo para entregas locais, conforme decreto municipal nº 581.