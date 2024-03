O fisioterapeuta Raphael Primo Balieiro Diniz Menandro, de 36 anos, morador de Resende, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (1º), foi encontrado nesta quinta (7), na Praça Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. A informação foi dada por um tio dele em uma rede social.

“Agradeço a todos que participaram desta busca, meu sobrinho foi encontrado com vida. Obrigado a todos por divulgarem e rezarem para que esse momento chegasse, sem palavras”, escreveu o parente com a foto de Raphael.

O carro do fisioterapeuta, um Gol, foi localizado na Barra da Tijuca. Não há informações sobre o que teria acontecido. Um parente disse que ele está bem e não apresenta nenhum ferimento. Raphael chegou a ser atendido em um hospital público do Rio na terça-feira (5).

O registro do desaparecimento foi feito pela mãe de Rafinha, como ele é conhecido, na delegacia de Resende. Investigando o caso, os agentes conseguiram imagens comprovando que o carro dele passou pelo Centro de Barra Mansa, no sábado (2), por volta das 10h, e foi gravado cerca de duas horas depois passando pela Pavuna, já na capital do estado.

O desaparecimento levou o Disque Denúncia a publicar um cartaz pedindo informações a fim de descobrir o paradeiro de Raphael. (Foto: Reprodução)