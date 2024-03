Idoso é esfaqueado no bairro Santa Lúcia em Barra Mansa

Um idoso de 64 anos foi esfaqueado no fim da noite de quarta-feira (6) em Barra Mansa. A tentativa de homicídio aconteceu na Rua Antônio Ribeiro Rodrigues, no bairro Santa Lúcia.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido com ferimentos moderados para a Santa Casa de Misericórdia. Na unidade médica, os agentes apuraram que a vítima foi golpeada na cabeça, pescoço, peito e ombro. Os agentes foram até o local do crime e foram informados por uma testemunha que o autor das facadas estava em uma casa do bairro, cheio de sangue.

Os policiais foram até a residência e avistaram o suspeito, que fugiu pelo morro atrás da residência ao avistar os agentes. Até o momento desta publicação, não havia informações se ele foi encontrado. A residência estava com manchas de sangue pelo imóvel.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado.