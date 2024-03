Secretaria de Fazenda orienta sobre como baixar documento pelo celular ou computador, além de disponibilizar dois pontos de auxílio para atendimento presencial

O carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2024 de Volta Redonda está disponível no site da prefeitura, bastando acessar o link voltaredonda.rj.gov.br/iptu. Os cidadãos têm até esta sexta-feira, dia 8 de março, para garantir o desconto de 8% no pagamento em cota única. A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) explica que o acesso ao carnê digital é simples, podendo ser feito até pelo celular.

A secretaria orienta que, após acessar o endereço eletrônico voltaredonda.rj.gov.br/iptu, a pessoa digite a numeração da inscrição imobiliária (que contém 12 números e pode ser encontrada em carnês anteriores). Na tela seguinte, aparecem informações como o nome do proprietário, o endereço do imóvel e as opções de pagamento com os devidos valores: as seis parcelas para quem optar pelo parcelamento e a opção de cota única com o desconto de 8%.

“Quando o contribuinte marca a opção de cota única, por exemplo, automaticamente o carnê é aberto na tela, podendo ser baixado no celular ou computador, ou até mesmo enviado diretamente para imprimir. É um modelo mais sustentável e em poucos passos está disponível”, explicou a subsecretária municipal de Fazenda, Lygia Morelli.

Auxílio para imprimir o carnê

Para os contribuintes que não tiverem acesso à internet ou precisarem de auxílio na hora de gerar o carnê, a prefeitura disponibiliza dois pontos de atendimento. Um deles é o Palácio 17 de julho, no Aterrado, sede da administração municipal. Basta comparecer aos guichês 8 e 9 no saguão de entrada da prefeitura, das 8h às 17h. Se preferir, o local também conta com um totem onde o cidadão pode acessar e imprimir o carnê.

A fim de facilitar para quem mora nos bairros localizados na outra margem do Rio Paraíba do Sul, a Subprefeitura do Retiro conta com atendimento para auxiliar o acesso à internet, inclusive com impressão do carnê. A Subprefeitura fica localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Parcelamento

De acordo com a Secretaria de Fazenda, quem optar pelo pagamento parcelado poderá fazê-lo em até seis vezes, com o vencimento da primeira parcela também no dia 8 de março. As demais parcelas terão os seguintes vencimentos: 9/4 (cota 2); 9/5 (cota 3); 7/6 (cota 4); 9/7 (cota 5); e 8/8 (cota 6).

O pagamento pode ser realizado por meio de aplicativos bancários ou nos seguintes locais: Banco Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente autoatendimento) ou Casas Lotéricas.

“Quando o morador paga seu IPTU, além de ficar em dia com o município, ele está ajudando na reconstrução da cidade, na realização de diversas melhorias, inclusive em áreas fundamentais como limpeza e manutenção dos espaços públicos, educação, saúde, segurança. Com a prefeitura e o cidadão caminhando juntos, Volta Redonda fica cada vez melhor para todos”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.