O motorista de uma carreta transportando móveis morreu na tarde desta quinta-feira (07), após o tombamento do veículo, no km 247 da Via Dutra, sentido Rio, em Piraí.

A pista está parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pela faixa da esquerda.

Não há previsão para liberação total da pista. Por volta de 20h o congestionamento chegava a 6 km.