Polícia Civil estoura refinaria do tráfico em Volta Redonda

A Polícia Civil de Volta Redonda estourou no início da tarde desta quinta-feira (7) uma refinaria de drogas do Comando Vermelho. O local utilizado pelo tráfico de drogas fica no bairro Siderlândia.

No momento desta publicação, não havia informações sobre presos. Foram apreendidas uma grande quantidade de maconha, cocaína, um fuzil, diversas munições, duas granadas, carregadores e material para embalar drogas.

A reportagem será atualizada assim que chegarem novas informações. Veja um vídeo abaixo. (Imagens: Polícia Civil)