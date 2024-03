VR: Quatro suspeitos são detidos com drogas no bairro Vila Brasília

Policiais militares prenderam no início da tarde desta quinta-feira (07), na rua L, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, quatro suspeitos de tráfico de drogas.

Os agentes foram ao endereço após denúncia de tráfico. No local eles fizeram um cerco e detiveram quatro suspeitos com 49 pedaços de maconha, 54 unidades plásticas com cocaína, 40 pedras de crack, um aparelho celular, um rádio transmissor, anotações do tráfico de drogas e R$64.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.