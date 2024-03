Barra Mansa: morador do Parque Independência está desaparecido

Um trabalhador de 44 anos, morador de Barra Mansa, está desaparecido desde a manhã de quinta-feira (7). Davi Ribeiro Pires não é visto desde às 6h, quando saiu, uniformizado, para trabalhar na CBSI, empresa terceirizada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

Davi reside no bairro Parque Independência e o registro de seu desparecimento foi feito na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com a família, Davi não chegou no trabalho e deixou o telefone em casa.

Qualquer informação sobre o homem pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de Polícia Civil. (Foto: Arquivo Pessoal)