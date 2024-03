Bloco da Vida e Viradouro se apresentam em Volta Redonda

Depois de não poder desfilar em Volta Redonda no dia 23 de fevereiro devido a problemas no deslocamento de seus integrantes à cidade, a escola de samba Unidos do Viradouro, campeão do Carnaval carioca em 2024, vai se apresentar em Volta Redonda neste sábado (9), às 21h, na Vila Santa Cecília. Antes, às 20h, será a vez do Bloco da Vida, que retorna à Rua 14 para seu terceiro desfile este ano. Os dois desfiles partem da Praça Brasil em direção ao antigo Escritório Central da CSN.

Fundada na cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Unidos do Viradouro conquistou em 2024 o seu terceiro título do Grupo Especial do Carnaval do Rio. A agremiação traz para Volta Redonda parte do enredo campeão, “Arroboboi, Dangbé”. A Viradouro virá com 120 componentes, divididos entre ritmistas, diretor de bateria, passistas, harmonias, casal de mestre-sala e porta-bandeira, o apresentador de casal, velha guarda, baianas, além do cantor, cavaquinista e a torcida da escola com bandeirões e fumaça colorida.

O público de Volta Redonda verá parte do desfile apresentado na Marquês de Sapucaí, que conta a história das guerreiras Mino, do reino Daomé, atual Benin, pedindo proteção à grande cobra mítica Dangbé, cultuada no Noroeste da África.

Bloco da Vida desfila pela terceira vez

O grupo promete repetir o espetáculo dos dois primeiros desfiles, reapresentando o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”. Os 500 foliões entram na avenida divididos em dez alas, com quatro carros alegóricos, comissão de frente, porta-bandeira e mestre-sala, rainha da bateria e 50 destaques.