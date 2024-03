Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (8) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O cadáver estava na altura do Projeto Vida, no Retiro.

Segundo as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros já retirou o cadáver do rio. Ainda de acordo com informações preliminares, o corpo traja calça azul, sapatos e camisa da CBSI, empresa terceirizada da CSN.