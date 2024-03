Corpo encontrado no Paraíba é de funcionário da CBSI desaparecido

O corpo encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, na tarde desta sexta-feira (8), é do morador de Barra Mansa que estava desaparecido desde quinta-feira (7). Davi Ribeiro Pires era funcionário da CBSI, empresa terceirizada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), e estava com o uniforme da empresa quando foi encontrado morto.

O corpo foi encontrado na altura do Projeto Vida, no bairro Retiro, e foi reconhecido oficialmente pela família nesta noite, no Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços. Davi tinha 44 anos e era morador do bairro Parque Independência.

Ainda não há informações se o corpo tinha marcas de violência. As causas da morte serão apuradas pela Polícia Civil.