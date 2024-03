Dengue: centro de hidratação do bairro Vila Mury, em Volta Redonda, vai funcionar 24 horas a partir desta sexta, dia 8

A UBSF São Geraldo também está atendendo 24h todos os dias; o município conta com outros três centros de hidratação que funcionam de segunda a domingo: UBSFs 249 e Santa Cruz, das 7h às 22h, e a Academia da Saúde do Volta Grande, das 7h às 19h

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Mury, em Volta Redonda, passará a funcionar 24 horas, todos os dias, a partir desta sexta-feira, dia 8. A unidade foi referenciada na semana passada como centro de hidratação para pacientes com suspeita ou confirmação de dengue e Covid-19. Com isso, a cidade passa a contar com dois polos de atendimento para a doença funcionando 24 horas, já que a UBSF São Geraldo também estava trabalhando neste horário.

Além destas unidades, Volta Redonda tem outros três centros de hidratação que funcionam de segunda a domingo: UBSFs 249 e Santa Cruz, das 7h às 22h, e a Academia da Saúde do Volta Grande, das 7h às 19h.

Atendimento nas unidades de saúde

Todas as unidades básicas de saúde do município também estão preparadas para receber os pacientes com sintomas da doença de segunda a sexta-feira. As UBSFs Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Volta Grande funcionam em horário estendido das 7h às 19h. As demais unidades atendem das 7h às 17h.