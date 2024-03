Mário Esteves decreta emergência em saúde por dengue em Barra do Piraí

O prefeito de Barra do Piraí Mário Esteves explicou nesta sexta-feira (8), em entrevista coletiva, o decreto declarando emergência em saúde na cidade devido à “aumento exponencial” dos casos de dengue. Em Barra do Piraí, com 406 casos confirmados da doença, duas mortes já foram registradas neste ano. As vítimas foram duas idosas, uma de 76 anos residente no distrito da Califórnia, e outra de 81 anos, moradora do Santo Antônio.

O decreto estabelece, entre outras medidas, o ingresso compulsório dos agentes da Vigilância em Saúde, se houver necessidade, em imóveis públicos e particulares no caso de situação de abandono ou ausência de alguém que possa permitir a entrada em locais identificados com potencial possuidor de focos do Aedes aegypti – transmissor da dengue.

Além disso, o chefe do Executivo também anunciou o projeto “Operação limpeza: Dengue Zero”, iniciativa que tem como objetivo reunir as secretarias e concentrar os serviços em um dia destinado integralmente ao combate à dengue e outras arboviroses. O projeto começará no próximo dia 16, nos bairros Santo Antônio (devido à morte) e Matadouro.

De acordo com o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, o decreto vai reforçar as ações na cidade. “É muito importante decretar esse estado de emergência, porque já temos duas mortes e outra em investigação. É, realmente, uma guerra contra a dengue e precisamos fazê-la em conjunto. A prefeitura não está medindo esforços para controlar a proliferação do mosquito”, disse ele, conclamando os moradores a contribuir para eliminar possíveis focos de proliferação e, em caso de sintomas de dengue, a procurarem a unidade de saúde mais próxima de onde residem.

Mário Esteves também classificou de "guerra" o quadro instalado no país. Segundo ele, o projeto de combate à dengue "mobilizará um grande efetivo" da prefeitura. E também pediu a colaboração da população no combate ao Aedes. "É algo que muitos podem achar inofensivo, um mero mosquito, mas já nos fez perder duas vidas", ressaltou o prefeito.