Uma criança de 7 anos foi atingida pelo portão da garagem do quartel do Corpo de Bombeiros de Barra do Piraí, no fim da tarde de quinta-feira (7), por volta das 17h30min. A corporação fica na Rua Angélica, no bairro Santana.

A vítima, uma menina, teria fraturado a perna e foi levada por militares do destacamento ao Hospital Maria de Nazaré. Em seguida, foi transferida à Santa Casa e recebeu alta nesta sexta-feira (8) para se recuperar em sua residência.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que está fazendo contato com a família constantemente, dando suporte, através de assistentes sociais. Os bombeiros ressaltaram ainda que o portão foi retirado do local para que seja feito o conserto.

O Corpo de Bombeiros não informou as circunstâncias da situação, mas, segundo informações preliminares, a menina estava acompanhada do pai e da irmã, uma bebê. Os dois não se machucaram.

O pai estaria voltando da escola com as filhas quando a estrutura se desprendeu.