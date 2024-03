Prefeito Neto presta homenagem às servidoras públicas de Volta Redonda

Banda e Coral Municipal se apresentaram nesta sexta-feira, dia 8, no Palácio 17 de Julho e na Policlínica da Mulher

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, prestou uma singela homenagem às servidoras públicas municipais neste 8 de Março – Dia Internacional da Mulher. Atrelado aos cumprimentos do prefeito, o Coral e a Banda Municipal se apresentaram às mulheres. Pela manhã, no saguão do Palácio 17 de Julho, e à tarde na Policlínica da Mulher, respectivamente, no bairro Aterrado.

Além de uma secretaria dedicada às mulheres, a presença delas é intensa em todos os setores: são mais de oito mil mulheres trabalhando na prefeitura, inclusive no alto escalão do Poder Público como as pastas de Saúde, Esporte e Lazer, Assistência Social, Planejamento, Infraestrutura e as coordenadorias da Juventude e de Prevenção às Drogas.

“Todas as nossas servidoras merecem esse carinho. Tenho o privilégio de trabalhar com mulheres muito competentes, que fazem desse governo uma referência para a região. Quero agradecer o trabalho realizado na Saúde de Volta Redonda, pois ninguém consegue ser uma referência se não tiver centenas de mulheres que acreditam na saúde pública, como eu acredito. A saúde no nosso município é diferenciada pela capacidade de suas servidoras”, disse Neto.

O prefeito aproveitou para citar que as comemorações às mulheres continuam neste sábado, dia 9, com o desfile do Bloco da Vida junto com a Unidos do Viradouro – escola de samba campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.

Uma das mulheres à frente de uma secretaria que é considerada referência na região é Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária municipal de Saúde de Volta Redonda.

“Somos maioria no SUS (Sistema Único de Saúde) e também somos maioria na Secretaria Municipal de Saúde. Construímos no dia a dia a assistência à saúde, com humanização, respeito. É isso que temos como missão de trabalho e de vida. Agradeço a toda a minha equipe pelo serviço desenvolvido em Volta Redonda, conseguimos aumentar a cobertura dos exames de mamografia e preventivo e um dado também importante: ampliamos para sete o número de consultas no pré-natal para as gestantes do município”, comentou a secretária de Saúde de Volta Redonda.

O deputado estadual, Munir Neto, presente na homenagem às mulheres, citou que elas fazem a diferença e devem estar onde sempre sonharam.

“Hoje é o dia de quem sempre fez a diferença no mundo, de quem é o pilar de qualquer sociedade e de todas as famílias. São elas que, mesmo tendo de brigar por seus direitos ao longo de séculos, sempre fizeram a diferença. Parabéns a todas as mulheres! E que continuem brigando por seus espaços e seus direitos. A sociedade só tem a ganhar”, falou Munir.