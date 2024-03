Adolescente morre baleado após atirar contra PM em Porto Real

Um adolescente de 17 anos morreu baleado pela Polícia Militar, e um agente da corporação ficou ferido, durante uma abordagem no final da manhã deste sábado (9), em Porto Real. Um jovem de 20 anos foi preso. Segundo os agentes, os dois estavam armados.

A ocorrência foi na Avenida Brasil, no bairro Village. Os policiais que estavam em uma Patamo abordaram o jovem e o menor, que estavam saindo do bairro BNH em uma motocicleta. De acordo com os policiais, o jovem correu, mas foi alcançado. Com ele foi apreendida uma pistola.

Já o menor, de acordo com o que foi relato, estava armado com um revólver calibre 38 e fez um disparo contra os agentes, ferindo um sargento de raspão no rosto. Outro policial disparou, atingindo o autor do tiro, que morreu no local.