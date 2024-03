Barra do Piraí confirma mais duas mortes por dengue

A Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou neste sábado (09) mais duas mortes por dengue na cidade, totalizando quatro mortes neste ano.

Uma vítima tinha 26 anos e era moradora do distrito da Califórnia. O óbito foi registrado no dia 25 do mês passado, quando a mulher estava internada na UPA(Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A outra vítima, identificada como juliana Lima, tinha 40 anos e faleceu na manhã deste sábado. Ela morava no bairro Belvedere e estava internada na UPA de Barra do Pirai, com o resultado do teste de dengue já positivo.

O prefeito da cidade, Mário Esteves, decretou estado de emergência em saúde na sexta-feira (08) devido ao aumento de casos registrados na cidade. O município tem 1.109 casos confirmados da doença.

Também na sexta-feira (8), a Secretaria estadual de Saúde confirmou quatro óbitos em Volta Redonda, Resende e Rio de Janeiro, aumentando para 26 o total de vítimas da doença.

As mortes por dengue quase que dobraram em apenas uma semana. De acordo com a Secretaria de Saúde, o salto se deve a casos que estavam sendo avaliados, esperando conclusão da Comissão de Investigação de Óbitos de Dengue. A comissão confere as informações repassadas pelas 92 cidades fluminenses.