Homem é preso por agredir companheira em Barra do Piraí

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na sexta-feira (8), Dia internacional da Mulher, um homem de 35 anos, suspeito de violência doméstica contra a companheira, uma agente comunitária de 49 anos. A mulher foi ameaçada com uma faca de cozinha na residência do casal, no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí, na noite de quinta-feira (7)

Segundo o Delegado Antônio Furtado, a mulher informou a que agressão ocorreu porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Ele lhe desferiu um tapa rosto, pegou a faca e a ameaçou. Ainda segundo a polícia, ele só não prosseguiu porque a filha do casal, de 4 anos, que estava no colo da mãe, começou a chorar, assustada com o desentendimento.

A vítima saiu de casa e passou a noite na casa de uma vizinha. Ela relatou ainda que as agressões eram mais frequentes quando ele, usuário de cocaína, consumia a droga.

A mulher relutou meses em fazer o registro de ocorrência, só o fazendo após ser encorajada pela amiga que acolheu ela e a filha na noite do ocorrido.

– O dever da Polícia é agir para evitar e punir crimes. Este homem claramente estava numa escalada criminosa e, a cada dia, ancorado no silêncio da vítima e no ciúme doentio dele, aproximava-se da prática de um feminicídio. As estatísticas mostram que uma mulher é assassinada no Brasil a cada seis horas. É um número vergonhoso e toda sociedade precisa enfrentar tal problema e agir. – Destacou o Delegado Antônio Furtado.