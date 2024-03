Em paralelo, já foi iniciada a colocação das lajes do prédio, localizado no Jardim Paraíba e que terá seis pavimentos

As obras do futuro Retiro dos Atletas, em Volta Redonda, estão próximas de encerrar a fase de montagem das estruturas metálicas. Segundo a empresa responsável pelo serviço, cerca de 80% da estrutura do prédio, que terá um total de seis andares, já foi montada. O restante das vigas e pilares devem chegar na próxima semana, e enquanto isso já foi iniciada a colocação das formas das lajes dos primeiros andares para adiantar a empreitada.

Quando toda a estrutura estiver no lugar, o próximo passo será concluir a instalação das formas das lajes, que já vêm montadas em placas e agilizam o serviço, além de serem mais leves e necessitarem apenas de um recapeamento de concreto. Em paralelo, a expectativa é iniciar a parte de alvenaria (paredes) e a instalação das estruturas de água e esgoto.

O Retiro dos Atletas está sendo construído em um terreno da Prefeitura de Volta Redonda no bairro Jardim Paraíba, próximo ao Estádio da Cidadania, em parceria com os governos federal e estadual. É um projeto inédito de habitação gratuita para ex-atletas das mais variadas modalidades esportivas; além da moradia, eles terão direito a alimentação, tratamentos de saúde e odontológico, fisioterápico, nutricional e psicológico. Os ex-atletas terão, ainda, a oportunidade de trabalhar em programas de esporte e lazer do governo municipal, uma chance de compartilharem com a sociedade toda a experiência adquirida em suas carreiras.

Quando for inaugurado, o Retiro dos Atletas vai oferecer apartamentos confortáveis com sala em dois ambientes e TV; cozinha com ventilação e iluminação natural; banheiro (inclusive com as adaptações necessárias); e quarto com ar-condicionado. A construção terá uma área total de quase dois mil metros quadrados, contando ainda com elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca.

“Quando o Deley apresentou a proposta do Retiro dos Atletas, ficamos animados em tornar esse projeto uma realidade. Volta Redonda tem sido referência em vários setores, e abraçar essa iniciativa pioneira será uma forma de manter em atividade quem trouxe tanta alegria para nosso país, e que poderão servir de exemplo para os mais jovens”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.