SMDH ocupou uma sala do terceiro piso para conversar e distribuir material informativo para o público feminino. Novos eventos estão programados para os dias 13 e 15

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda está realizando atividades no terceiro piso do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, durante este mês. A primeira ação aconteceu na última quinta-feira (7), com a equipe técnica oferecendo atendimento com psicólogas, assistentes sociais, advogadas. Houve também a distribuição de material informativo das campanhas da secretaria contra a violência doméstica, e de absorventes do projeto Ciclo do Bem.

Nos próximos dias 13 (quarta-feira) e 15 (sexta-feira), estão programadas atividades neste que é o mês dedicado às causas da mulher, suas conquistas, seus direitos e como proceder diante de violações desses direitos. A chefe de Gabinete da SMDH, advogada Juliana Rodrigues, destacou a participação em parceria do Sider Shopping na campanha do Mês da Mulher.

“É muito importante que empresas da iniciativa privada tenham essa parceria com o Poder Público para ampliar cada vez mais as campanhas em favor da mulher e contra a violência doméstica. Centenas de mulheres, jovens, estudantes e mulheres adultas de todas as faixas etárias frequentam diariamente o terceiro piso com as suas lojas e isso nos dá a oportunidade de conversar com elas, e ainda mostrar o trabalho que estamos realizando no município. Logo que procuramos a administração do Sider Shopping, tivemos uma boa acolhida, adesão ao Mês da Mulher, um bom entendimento para que a campanha alcance um número maior de mulheres com esta conscientização do que elas representam na sociedade, para que a gente possa avançar em políticas públicas”, frisou Juliana.

Petronilia Alvarenga, coordenadora administrativa de uma empresa privada, estava aproveitando a folga do almoço quando passou em frente à sala da campanha no Mês da Mulher e a programação lhe chamou a atenção. Ela foi atendida por uma das assessoras técnicas da Divisão de Políticas para Mulheres, Katia Theobaldo, que lhe explicou como é feito o trabalho da secretaria no município.

“A mulher tem sempre que buscar informações, embora já viva sacrificada por jornadas duplas, triplas no dia a dia, com muitas barreiras para que as informações cheguem até ela. Ela sofre por uma dependência emotiva ou financeira em relação ao homem. É preciso que homens e mulheres dialoguem, busquem um relacionamento de igualdade, sejam parceiros e não um se achando superior ao outro. Este comportamento é errado. Parabéns pelo trabalho de vocês na valorização da mulher”, frisou Petronilia.

A técnica de enfermagem Bernadete Lourdes Vitalino, 65 anos, que foi conhecer a sala da SMDH no shopping, alega que as mulheres antes não tinham todo o apoio ao procurar delegacias de polícia para denunciar a violência doméstica, porque eram atendidas por homens, e que isso mudou com a Lei Maria da Penha e a criação das Deams (Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher) do Estado.

“Quando elas são bem atendidas, ouvidas, elas percebem que agora têm este apoio estrutural e vão utilizar esses serviços sempre que precisar, porque passaram a confiar mais. Eu não conhecia a fundo o trabalho da Secretaria da Mulher e vejo que este apoio tem um efeito muito eficaz para que a lei possa funcionar, ser cumprida e, de fato, proteger a mulher”, comparou Bernadete.

A programação no terceiro piso do Sider Shopping continua nos dias 13/3 (quarta-feira) e 15/3 (sexta-feira), das 11h às 14h, com atendimento com psicólogas, assistentes sociais, e advogadas; distribuição de absorventes do projeto Ciclo do Bem; distribuição de material informativo sobre violência doméstica.

Toda a programação do Mês da Mulher com diversos eventos de rodas de conversas, palestras, danças, sorteios, pode ser conferida nas redes sociais da prefeitura: @prefeituravr. Fotos de divulgação