VR: Suspeito de tráfico é preso no bairro Roma

A Polícia Militar prendeu na madrugada deste sábado (9), no bairro Roma, em Volta Redonda, um homem de 35 anos, por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi flagrado com entorpecentes no condomínio Minha Casa, Minha Vida.

Com ele os agentes apreenderam 267 unidades de maconha, 86 pinos de cocaína, 59 unidades de skunk, R$ 80, um rádio transmissor e uma base de rádio. A PM informou que chegou até o suspeito após receber informações de que traficantes estavam no local vendendo entorpecentes e ostentando armas.

O homem foi levado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: Polícia Militar)