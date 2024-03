Motoboy fica ferido em tentativa de assalto em Volta Redonda

Um motoboy foi ferido a facada no sábado (9) no bairro Três Poços, em Volta Redonda, durante uma tentativa de assalto. O caso aconteceu em um semáforo em frente ao Pinheirão, na Avenida Dauro Peixoto Aragão.

Segundo informações iniciais, o autor da facada teria tentado puxar a pochete do trabalhador enquanto ele aguardava o sinal abrir. Em seguida, teria desferido uma facada no homem. A pochete, segundo informações preliminares, não chegou a ser levada.

O jornal apurou que ele foi levado a um hospital da cidade com um corte grande na barriga para levar pontos no local do ferimento. Após deixar a unidade médica, a vítima deverá ir até a delegacia registrar o caso.

A Polícia Civil solicitará imagens de câmeras do local para tentar localizar o agressor.