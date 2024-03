Mais uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares foi registrada no sábado (9), no Morro da Glória I, em Angra dos Reis. Os policiais foram verificar uma denúncia dando conta de que a motocicleta usada no homicídio ocorrido no Centro da cidade, estaria na localidade.

Os agentes foram atacados a tiros e houve o revide. Foram solicitados reforços e um blindado da PM também participou da ação. Os bandidos conseguiram fugir. Não houve registro de feridos.