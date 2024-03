Prazo para regularização é até 8 de maio. Município tem cerca de 72% dos eleitores com digitais registradas pela justiça eleitoral

A Prefeitura de Volta Redonda está apoiando a campanha “#VemPraBiometria”, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), com o objetivo de biometrizar 100% do eleitorado fluminense. De acordo com o TRE-RJ, atualmente o estado tem pouco mais de 65% de seus eleitores com as impressões digitais registradas na Justiça Eleitoral. Em Volta Redonda, que conta com 225.587 eleitores, 72,59% (163.760) têm registro biométrico.

De acordo com o presidente do TRE-RJ, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, é necessário coletar as digitais de cerca de 4,3 milhões de eleitores no estado.

“Atenderemos até 8 de maio os eleitores que ainda não fizeram a coleta das digitais. Quem estiver nessa situação deve procurar, o quanto antes, um de nossos 165 cartórios eleitorais ou uma das 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor para realizar o procedimento, que é rápido e adiciona mais uma camada de segurança ao processo de votação”, explicou o desembargador, enfatizando que a coleta das digitais não beneficia apenas o eleitor cadastrado.

“As digitais coletadas garantem que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor se passar por outro na hora de votar. Esse é um procedimento que reforça a segurança de todo o processo eleitoral e da sociedade”, afirmou o desembargador Henrique Carlos Figueira.

Como e onde fazer a biometria

Para saber se tem ou não a biometria coletada pela Justiça Eleitoral, o eleitor ou a eleitora deve fazer a consulta no link https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome. Somente no caso de ainda não ter a biometria coletada o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor. O eleitor pode dirigir-se a qualquer um dos postos em todo o estado, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h. Em Volta Redonda, o ponto de coleta das digitais fica no Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, nº 437, bairro Aterrado, ao lado da Câmara Municipal. Também é possível tirar dúvidas pelo Disque TRE-RJ, pelo telefone (21) 3436-9000.

Regularização da situação eleitoral

Quem precisa regularizar a situação eleitoral, fazer alguma alteração no cadastro ou solicitar qualquer outro serviço que não envolva coleta de biometria, pode realizar o procedimento pelo site, por meio do Título Net (https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor).

Diretora-geral do TRE-RJ, Eline Iris destacou a importância de o eleitor buscar atendimento o quanto antes. “O oito de maio não é só o prazo limite para a coleta biométrica. A data marca o fechamento do cadastro eleitoral como um todo. É nesse momento que muitos eleitores costumam deixar para procurar os postos de atendimento, pedindo alterações de local de votação, de domicílio eleitoral ou buscam regularizar pendências diversas. Procedimentos que podem ser feitos desde já. Deixar para depois e juntar essa procura com a da coleta da biometria vai gerar um gargalo que resulta em filas. O ideal é resolver tudo o quanto antes, e o TRE-RJ está pronto para recebê-los”, explica. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil