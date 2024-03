VR: Homem é morto a tiros no bairro Santa Rita do Zarur

Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (10) no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. O homicídio aconteceu na localidade conhecida como Estrada do Peixe.

A Polícia Militar já se encontra no local e aguarda a chegada da perícia. O corpo da vítima, ainda não identificada, está de bruços em uma vegetação às margens da estrada, com bastante sangue nas costas e barriga.

Informações preliminares apontam que a vítima estava em uma moto com outra pessoa, que correu após os tiros e ainda não foi encontrada. (Foto: Redes Sociais)