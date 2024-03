Barra Mansa reforça atendimento para dengue com tenda 24h na Upa

Estrutura é exclusiva para receber pessoas com sintomas de dengue; expectativa é de que unidade comece a funcionar nesta quarta-feira, dia 13

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando os atendimentos para pacientes infectados ou com suspeita de dengue. Com o objetivo de melhorar o acolhimento e diminuir o tempo de espera, a pasta está instalando uma tenda de hidratação 24h, com leitos e cadeiras, na Upa Centro, localizada ao lado da prefeitura.

De acordo com o secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, a medida irá desafogar os atendimentos. “Com esta tenda nós iremos dar mais dinamismo ao serviço oferecido, pois todos os pacientes com sintomas serão encaminhados para ela e, com isso,nós abrimos espaço na Upa para atendimento de outras comorbidades. Essa medida também oferece mais qualidade ao paciente, uma vez que com a hidratação precoce nós conseguimos diminuir os casos graves e a possibilidade da evolução para óbito”, afirmou Sérgio.

Além da qualidade nos atendimentos, as tendas também vão contribuir para a melhoria no acompanhamento dos dados. “Com o atendimento exclusivo na tenda e nas unidades sentinelas, instaladas nos bairros Boa Vista II, Vista Alegre e Ano Bom, nós conseguimos monitorar as informações e assim acompanhar a situação epidemiológica”, acrescentou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, acompanhou o início da montagem da tenda e destacou a importância do espaço. “Este centro de hidratação vai dar mais agilidade no atendimento, tendo em vista o grande volume de pacientes na própria Upa e na Santa Casa. Seguimos trabalhando e pedimos a cooperação da população nesta luta contra o Aedes aegypti, mantendo terrenos e quintais limpos, não deixando água parada, abrindo portas e janelas durante a passagem do fumacê e recebendo os nossos agentes”, disse Furlani.

Três unidades sentinelas

Desde o final de fevereiro, o reforço no serviço oferecido aos pacientes infectados ou com suspeita de dengue está sendo realizado em unidades sentinelas, que estão estão instaladas na Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, na USF Ano Bom e na USF Julio Caruso, no bairro Boa Vista III. Elas estão funcionando entre 07h e 19 horas para atendimento exclusivo a pessoas com a infecção viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

“O atendimento que estamos oferecendo nesses três locais é de extrema qualidade, por isso nós pedimos que os moradores dessas regiões deem preferência para buscar essas unidades. As sentinelas contam com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que fazem o atendimento e a classificação de risco e, em caso de necessidade, o paciente é transferido. Lembramos ainda que as gestantes devem buscar atendimento no Hospital da Mulher, enquanto as crianças precisam ser levadas à UPA”, explicou Dr. Sérgio.

Decreto

Na última sexta-feira, dia 08, a Prefeitura de Barra Mansa publicou decreto de estado de emergência em saúde pública por conta da dengue. A atualização epidemiológica, com data de 11 de março, a cidade contabilizou 1594 casos suspeitos e 350 confirmados. Com relação a óbitos, Barra Mansa está com dois casos sob investigação.

“O decreto, assinado pelo prefeito Rodrigo Drable, nos permite tomar medidas administrativas emergenciais para atender eficazmente os moradores com sintomas. Vivemos em um momento preocupante e estamos trabalhando para intensificar as ações de prevenção e tratamento”, disse Sérgio Gomes

Carro fumacê segue com programação contra mosquitos

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental está dando continuidade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, a chikungunya e a zika. O carro fumacê tem percorrido diversas localidades do município nas últimas semanas, eliminando os mosquitos adultos infectados e evitando que as pessoas sejam contaminadas.

Confira a programação do carro fumacê:

– Terça-feira 12/03: Getúlio Vargas e Vale do Paraíba, das 07h às 11h; Avenida Presidente Kennedy e Vila Delgado, das 13h às 15h; e São Judas e Jardim Alice, das 17h às 19h.

– Quarta-feira 13/03: Santa Rosa, das 07h às 11h; Piteiras e Loteamento Chinês, das 13h às 15h; e Nove de Abril, São Carlos e São Sebastião, das 17h às 19h.

– Quinta-feira 14/03: Centro, das 07h às 11h; Ano Bom e Ary Parreiras, das 13h às 15h; e Boa Vista I, II e II e Malvinas, das 17h às 19h.

– Sexta-feira 15/03: Centro, das 07h às 11h; do Ano Bom a Vista Alegre, das 13h às 15h; e Morada da Granja I e II, das 17h às 19h.

A programação está sujeita à alteração por conta de chuva ou vento forte, já que o carro não circula nessas condições. As informações podem ser conferidas diariamente no perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj. Foto: Paulo Dimas