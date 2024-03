A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (11), no bairro Saudade, em Barra Mansa, um suspeito de tráfico de drogas, de 50 anos. No momento da prisão o homem estava a caminho do Detran para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa. O suspeito é investigado em um inquérito em andamento na Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.