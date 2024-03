Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas no Rio Paraíba do Sul para localizar um adolescente que teria caído no rio quando tentava pegar uma bola, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Ele estaria jogando bola em um campo da Rua Liberdade.

O adolescente teria em torno de 15 anos e estuda no Colégio Padre Anchieta, no mesmo bairro. Mergulhadores do quartel da Barra da Tijuca auxiliam nas buscas nesta segunda-feira (11). (Foto: Redes sociais)