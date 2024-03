Foragido da Justiça é preso em Angra dos Reis

Policiais militares, após informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde desta segunda-feira (11), na Avenida das Acácias, no Bracuí, em Angra dos Reis, um criminoso evadido do sistema prisional, de 30 anos.

De posse de informações sobre sua localização, policiais foram até o endereço mencionado e prenderam o procurado, que a princípio informou nome errado aos policiais. Ele não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Tráfico de drogas, por ter empreendido fuga do presídio onde estava recolhido, condenado a uma pena de 27 anos de reclusão.

Após ser dada voz de prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, onde foi cumprido o mandado de prisão, permanecendo à disposição da Justiça.

