Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram baleados na madrugada de domingo (10) no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Eles foram socorridos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi até o local e conversou com as vítimas. Segundo elas contaram aos agentes, os dois estavam em um bar quando criminosos passaram atirando. A PM apurou com o hospital que o quadro de saúde dos baleados é estável.