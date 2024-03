VR: Jovem é preso com drogas e arma no bairro Santo Agostinho

Um jovem de 23 anos foi detido arma e drogas na manhã desta segunda-feira (11) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi até a Rua Bela Vista, no Morro da Caviana, checar informações de tráfico e flagrou o suspeito com um revólver calibre 38, seis munições, duas pedras grande de crack, 211 pinos de cocaína, 20 tabletes pequenos de maconha, 97 frascos de loló, 74 vidros de lança-perfume, uma bolsa também com cocaína, uma balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico e material para embrulhar entorpecentes.

O jovem e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis.