BP: ônibus e caminhão batem de frente no bairro Santana

Um ônibus e um caminhão bateram de frente, na manhã desta terça-feira (12), no bairro Santana, em Barra do Piraí, deixando uma pessoa ferida. Segundo a Guarda Municipal, o caminhão descia a Avenida Major Mario Salgueiro perdeu o controle e colidiu de frente com o ônibus, que fazia para o bairro Santa Bárbara.

No ônibus, não houve feridos. Já o condutor do caminhão chegou a ficar preso nas ferragens, sendo socorrido pelos bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Não há informações sobre o estado dele.

A suspeita é que o condutor do caminhão tenha perdido os freios e, para evitar o pior, mudou de faixa. A Polícia Civil investiga o acidente.