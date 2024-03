Homem faz 18 reféns em ônibus no Rio: 2 foram baleados

Um homem invadiu um ônibus da Viação Sampaio na tarde desta terça-feira (12), na Rodoviária Novo Rio, e está mantendo 18 reféns dentro do veículo, incluindo crianças e idosos. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, está no local para negociar a rendição do sequestrador.

Segundo a PM, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, corre risco de morte, segundo o próprio hospital.

A rodoviária foi esvaziada e muitos passageiros e funcionários estão aglomerados do lado de fora do terminal. O ônibus sequestrado seguiria para Belo Horizonte.

Em nota, a concessionária que administra a rodoviária informou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. “Imediatamente acionamos as autoridades policiais e o Corpo de Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento. A referida área já foi isolada para proteção de todos os passageiros. Aguardamos a ação das autoridades no local”, diz a nota. (Foto: Reprodução de TV / Globonews)