Motociclista que morreu em acidente é sepultado em Volta Redonda

O enterro de Fábio da Conceição Silva, de 46 anos, será às 11h desta terça-feira (12), no Cemitério Municipal do Retiro, em Volta Redonda. Fábio sofreu um grave acidente de moto na tarde do último domingo (10), nas proximidades do bairro 249, e foi levado ao Hospital São João Batista, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com apuração do jornal, ele faleceu na manhã de segunda-feira (11), por volta das 6h. Segundo informações iniciais, ele colidiu sua moto com um muro.

Conhecido como ‘Dedé’, Fábio era morador da Rua Ouro Preto, no bairro Minerlândia. O velório está acontecendo na Capela Mortuária do Aterrado. (Foto: Arquivo Pessoal)