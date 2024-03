PM Ambiental apreende material de caça em Barra do Piraí

Um trabuco, uma rede de caça, 59 espoletas, 100 gramas de chumbo, 80 gramas de pólvora, um transporte de pássaros e duas aves silvestres foram apreendidas nesta terça-feira (12) em Barra do Piraí, durante fiscalização de policiais militares do Comando de Polícia Ambiental. Os agentes chegaram ao local após receberem denúncia encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia procederam ao distrito de São José do Turvo, onde as informações do programa Linha Verde davam conta sobre caça ilegal de animais e posse ilegal de arma de fogo nas proximidades de uma fazenda. Os agentes da 2ª UPAm fizeram contato com a esposa do denunciado e, durante a fiscalização, foi encontrado o restante do material apreendido.

A proprietária informou que o material seria de seu marido, que não se encontrava no local. Diante dos fatos, foi dada ciência de crime ambiental e a ocorrência foi apresentada na delegacia de Barra do Piraí. (Foto: Polícia Militar)