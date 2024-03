Aumento na frota acontecerá junto à expansão do policiamento na cidade, permitindo que o patrulhamento nas ruas mais que dobre

O prefeito Antonio Francisco Neto e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fizeram nesta terça-feira (12), a entrega à população de 15 novas viaturas que irão reforçar a segurança pública do município. A cerimônia aconteceu na Praça Sávio Gama (praça da prefeitura), no bairro Aterrado, e contou com uma série de homenagens a pessoas que têm trabalhado e feito Volta Redonda uma cidade mais segura.

Os novos veículos reforçarão a Operação Segurança Presente, o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR); contemplando os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, dentre outros. O aumento no número de viaturas acontece junto à expansão do policiamento na cidade, que acontecerá através do Sistema Integrado de Segurança, permitindo que o patrulhamento nas ruas mais que dobre.

Desde junho de 2022, por meio da parceria entre Prefeitura e Estado, foi possível aumentar o policiamento na cidade, com os lançamentos da Operação Segurança Presente e do Proeis. No ano passado, um convênio permitiu a manutenção de mais dois policiais civis por dia na 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil). Todos esses investimentos contribuíram na agilidade dos registros de ocorrências na delegacia, na elucidação dos casos e no policiamento ostensivo, que com mais agentes de segurança nas ruas, acabam inibindo as práticas delituosas.

O prefeito Neto agradeceu as parcerias com o Governo do Estado e disse que Volta Redonda tem hoje uma das melhores seguranças públicas do país, graças ao apoio de Cláudio Castro.

“Nós temos um orgulho muito grande de poder estar sempre contando com o governador Cláudio Castro e sua equipe. O ele vem fazendo pelo nosso município, eu jamais poderia imaginar que alguém tivesse condições de fazer. A nossa eterna gratidão”, disse Neto, relembrando que quando assumiu o governo municipal o funcionalismo público estava com três salários atrasados e havia uma dívida de R$ 250 milhões, situação bem diferente da de hoje, com a situação financeira equilibrada e os servidores recebendo em dia.

O governador agradeceu a recepção que sempre tem quando vem a Volta Redonda e também celebrou a parceria com o prefeito Neto, que segundo ele, tem conseguido promover diversas melhorias na cidade.

“Estamos aqui trazendo 15 viaturas para que a gente possa melhorar cada dia mais a vida das pessoas. Para que você, morador, tenha o seu direito de ir e vir resguardado. Para que possa mandar seu filho para a escola; para que possa sair para trabalhar; para que a sua família tenha certeza de que você vai sair para trabalhar de manhã e vai voltar no fim do dia com segurança. É isso que a gente quer. Uma vida boa, uma vida tranquila para o cidadão desse estado”, disse o governador, agradecendo aos policiais militares, civis e guardas municipais.

Menores índices de criminalidade dos últimos 20 anos

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que os números mostram o quanto os investimentos na segurança pública de Volta Redonda têm dado resultado. Ele lembrou que em 2023, a cidade alcançou um recorde, registrando os menores índices de roubos de rua e furto de veículos dos últimos 20 anos. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

“Estamos conseguindo através da união das polícias, da integração entre as forças de segurança, da mesma metodologia de combate ao crime, atingir resultados significativos. Temos os menores índices históricos de criminalidade desde que o ISP começou a fazer a medição em 2003. Esse é um resultado muito importante para as forças de segurança e para a população, que nós temos a obrigação de gerar essa sensação de segurança. Não tenho dúvidas nenhuma de que com essas viaturas alcançaremos dados ainda mais significativos”, disse Luiz Henrique.

Ampliação do sistema de monitoramento

Além da entrega das viaturas, o evento serviu para a oficialização da ampliação das bases de monitoramento por câmeras na cidade, com a reativação das bases da Polícia Militar nos bairros Vila Rica/Tiradentes e Santo Agostinho. Esses locais funcionarão interligados ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) como bases de monitoramento dessas microrregiões.

Junto às bases da Vila Rica/Tiradentes e Santo Agostinho, há bases integradas de segurança pública no Retiro; na base da Operação Segurança Presente, na Vila Santa Cecília; e no 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), na Vila Mury. As imagens do Ciosp de Volta Redonda são disponibilizadas ao Ministério Público Estadual, às polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM) e Federal; e à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

Homenagens e presenças

Durante o evento, o prefeito Neto homenageou quem tem contribuído para que Volta Redonda se torne uma cidade ainda mais segura. Foram eles: o governador Cláudio Castro; o assessor especial do governador, Alex Castellar; o secretário Luiz Henrique; o coronel Ronaldo Martins, comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar; o delegado titular da 93ª DP, Vinícius Coutinho; o coordenador do Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério e o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano de Paula.

Ainda estiveram presentes na cerimônia o secretário de Estado de Governo, André Moura; de Turismo, Gustavo Tutuca; o deputado estadual Munir Neto; dezenas de prefeitos da região, além de vereadores de Volta Redonda.