Renan Cury homenageia PRF e Policiais Militares na Câmara Municipal

O vereador Renan Cury entregou, na noite desta segunda-feira (11), Moção de Congratulações a militares que prestaram serviços eficientes à comunidade. O primeiro homenageado foi o Policial Rodoviário Federal aposentado, Roberto Baldini Figueira, de 63 anos.

Baldini trilhou uma trajetória de dedicação e comprometimento exemplares em sua vida. Atuou por 28 anos como Policial Rodoviário Federal e, em 10 de janeiro de 2024, aposentou como inspetor de Polícia Rodoviária Federal, deixando um legado de integridade, profissionalismo e dedicação ao serviço público.

​

Os outros homenageados da noite, foram os Policiais Militares Emerson Lourenço e Heidaimar de Souza Santos, que em 5 de maio do ano passado, em um ato de coragem e dedicação ao serviço público, mostraram bravura ao resgatar dois jovens que estavam prestes a serem executados por traficantes. Os jovens foram encontrados amordaçados, com as mãos e pés amarrados, em uma casa no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

Ao patrulharem o endereço, os policiais notaram uma movimentação suspeita e agiram prontamente, salvando as vidas das vítimas. Os jovens relataram terem sido agredidos e ameaçados, e estavam prestes a serem levados para outro local onde seriam mortos. Os suspeitos do crime foram presos.

“Fico feliz homenagear o Baldini, o Emerson e o Heidaimar. Que suas ações inspirem e incentivem outros profissionais a seguirem o mesmo caminho em defesa da justiça e da segurança de nossa sociedade”, disse Renan Cury.