Sequestrador se rende e reféns são liberados no RJ

Durou quase três horas o sequestro de um ônibus da Viação Sampaio na Rodoviária Novo Rio, na tarde desta terça-feira (12), no Rio de Janeiro. Ele manteve 17 pessoas reféns no interior do veículo, dentro do terminal rodoviário da capital e baleou dois homens, um deles, de 34 anos, ferido em estado grave e socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar. Ele levou três tiros

A informação sobre a rendição do criminoso foi dada pela Polícia Militar, pouco depois da chegada de um negociador da corporação. Até então, ele vinha se recusando a negociar. O criminoso estava armado com uma pistola, segundo a PM. Todos os reféns foram liberados, também de acordo com a Polícia Militar.

O ônibus deixava o Rio com destino a Juiz de Fora (MG), por volta das 14h30min, quando o ar condicionado parou de funcionar. O motorista decidiu retornar ao terminal para tentar resolver o problema. Alguns passageiros desceram do veículo por causa do calor. Segundo eles, foi neste momento que os disparos foram ouvidos e as vítimas feridas.

Os tiros provocaram pânico no terminal, como relatou uma mulher de Barra Mansa que estava na Novo Rio e esperava o horário de embarcar com destino à cidade.